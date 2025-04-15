TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu'da teknik direktör değişikliği yaşandı. Son üç maçını kaybeden İzmir ekibi, sezonun ikinci yarısında göreve getirilen teknik direktör Ersan Parlatan ile yollarını resmen ayırdı.

Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “A Takım Teknik Direktörümüz Ersan Parlatan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sezonun ikinci yarısından bu yana Altınordu'muzda görev yapan Ersan Parlatan ve ekibine, emekleri için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

13 Maçta 5 Galibiyet

Görev süresi boyunca 13 karşılaşmada takımın başında sahaya çıkan 47 yaşındaki teknik adam, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Altınordu’nun ligdeki son 3 karşılaşmasından puansız ayrılması, ayrılık kararında etkili oldu.