Windows 11 kullanıcılarının yıllardır eksikliğini hissettiği açılır takvim ve saat görünümü, sonunda geri dönüyor. Microsoft’un son önizleme sürümlerinde tespit edilen yeni kodlar, takvim ve saat entegrasyonunun görev çubuğuna yeniden ekleneceğini gösteriyor. Bu gelişme, özellikle Windows 10’dan Windows 11’e geçiş yapanların sıkça dile getirdiği bir eksikliği giderme açısından önemli bir adım.

Görev Çubuğundaki Eksiklik Tepki Çekmişti

Windows 11’in piyasaya sürülmesinden bu yana, kullanıcılar görev çubuğunda bulunan takvim ve saat bileşeninin sınırlı hale gelmesinden şikayetçiydi. Windows 10’da olduğu gibi detaylı bir açılır takvim görünümünün olmaması, birçok kullanıcının üçüncü taraf yazılımlara yönelmesine yol açmıştı.

Yeni Sürümde Neler Değişiyor?

Microsoft’un üzerinde çalıştığı güncellemeyle birlikte, bildirim merkezi üzerinden saat ve takvimi görüntüleme özelliği daha kapsamlı hale getirilecek. Kullanıcılar, görev çubuğuna tıklayarak açılır bir takvim penceresi içinde gün, ay ve yıl bazlı tarih bilgilerini kolaylıkla görüntüleyebilecek. Ayrıca etkinlik yönetimi ve zaman planlama gibi özelliklerin de entegre edilmesi bekleniyor.

Üçüncü Taraf Çözümlere Son

Bu yenilik sayesinde, Calendar Flyout gibi harici yazılımlara duyulan ihtiyaç azalacak. Microsoft’un bu hamlesi, hem sistem güvenliğini artıracak hem de kullanıcıların ekstra yazılım kurmadan doğrudan işletim sistemi üzerinden verimli bir deneyim yaşamasını sağlayacak.

Kullanıcı Deneyimi Ön Planda

Windows 11’in yeni güncellemeleri, kullanıcı geri bildirimlerine daha fazla kulak verildiğini gösteriyor. Açılır takvim ve saat özelliğinin yeniden sunulması, özellikle iş ve eğitim odaklı kullanıcılar için zaman yönetimini kolaylaştıracak. Microsoft’un bu tür detaylara önem vermesi, işletim sisteminin daha kullanıcı dostu hale gelmesine katkı sağlayacak.