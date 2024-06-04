TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'da geçen sezon sakatlık kabusu yaşayan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Yöntem, yeni sezon öncesi gözünü milli formaya çevirdi.

Sakatlık engelini geride bıraktı

Ligde 9 Aralık'ta Yeni Mersin İdmanyurdu deplasmanında çapraz bağları kopan ve ameliyat olan Furkan, uzun bir süre sahalardan uzak kaldı. Sezonun son haftalarında kadroya dahil edilmesine rağmen süre alamadı.

Hırsla çalışmalara devam ediyor

Sezonun bitimiyle birlikte pes etmeden çalışmalarına ara vermeyen Furkan, şu anda kulüp tesislerinde bireysel antrenmanlarını sürdürüyor. Hırsla çalışmalara devam eden Furkan, yeniden sahalara dönmek ve milli formayı giymek için sabırsızlanıyor.

Milli takım kaptanlığı deneyimi

Furkan Yöntem, milli takımda da önemli bir deneyime sahip. Son olarak U19 Milli Takım kaptanlığını üstlenen genç oyuncu, milli formayı giymenin gururunu yaşadı.

Yeni sezonda Milli forma hedefi

Sakatlık engelini geride bırakarak güçlü bir şekilde dönmeyi hedefleyen Furkan Yöntem, yeni sezonda Altınordu formasıyla da başarılı bir performans sergileyerek milli takıma yükselmeyi arzuluyor.