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Bayrağı öpüp başına koyan sanatçıya Şanlıurfalılar da alkışlarıyla destek verdi.

Arkeoloji Müzesi Meydanı’nda on binlerce kişinin katıldığı konserde sanatçı, hayranlarına keyifli dakikalar yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalin 9. gününde Akçıl sahne aldı.

AB Komisyonu Üyesi Varhelyi, Bosna Hersek'in AB üyeliği için reformları hızlandırması gerektiğini söyledi

AB Komisyonu Üyesi Varhelyi, Bosna Hersek'in AB üyeliği için reformları hızlandırması gerektiğini söyledi

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