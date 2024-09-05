TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da, geçen sezon sağ diz ön çapraz bağları kopan genç yetenek Furkan Yöntem'in iyileşerek takıma katılması sevinçle karşılandı. Altınordu altyapısından yetişen ve 2023-24 sezonunda 15 maçta forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, 9 Aralık 2023'te Yeni Mersin İdmanyurdu maçında ciddi bir sakatlık geçirmişti. Ameliyat olup iyileşme sürecini başarıyla tamamlayan Furkan, fiziksel eksiklerini giderdikten sonra takımla antrenmanlara başladı. Yaz döneminde U19 Milli Takımı kampına katılan genç futbolcunun, önümüzdeki haftalarda yeniden kadroda yer alması bekleniyor.

Genç kaleci kiralık gönderildi

Altınordu'da altyapıdan A takım kadrosuna dördüncü kaleci olarak dahil edilen Kerem Türkmen, tecrübe kazanması amacıyla 3'üncü Lig ekibi Etimesgut Belediyespor'a kiralandı. 17 yaşındaki kaleci, bu sezon profesyonel ligde ilk kez oynama şansı yakalayacak. Altınordu altyapısında 6 yıldır forma giyen Kerem, profesyonel futbol kariyerine adım atmanın heyecanını yaşayacak.