Manisa'nın büyükşehir olması ve merkez ilçelerin ikiye ayrılmasıyla 2013 yılında kurulan Yunusemre Muhtarlar Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurulda Ziraat Mühendisi Bedriye Pehlivan yeniden başkan seçilirken, derneğin İzmir Muhtarlar Federasyonu'na katılma kararı da oy birliğiyle kabul edildi.

Bedriye Pehlivan yeniden başkan

Genel Kurulda Bedriye Pehlivan, üyelerin oylarıyla yeniden dernek başkanlığına seçildi. Pehlivan, dernek üyeleri arasındaki birlik ve beraberliği korumak, tecrübeleri paylaşmak ve muhtarlığın kurumsal kimliğini güçlendirmek yönünde çalışmalar yapacaklarını belirtti. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen projelerin dernek motivasyonunu artırdığını vurguladı.

İzmir Muhtarlar Federasyonu'na katılma kararı

Derneğin İzmir Muhtarlar Federasyonu'na katılma kararı oy birliğiyle kabul edildi. Pehlivan, bu kararın derneğin gücüne güç katacağını ifade ederek, genel kurulun birlik ve beraberlik içinde geçtiğini belirtti. Ayrıca, İzmir Muhtarlar Federasyonu Başkanı Sedat Erşahin ve Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Aran'a destekleri için teşekkür etti.

Yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri

Genel Kurulda, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri de oy birliğiyle seçildi. Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine Muradiye Mahallesi Muhtarı Eyüphan Aykıran, Kuyualan Mahallesi Muhtarı Şadan Şevik, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Musa Sezer, Ortaköy Mahallesi Muhtarı Ramazan Orta, Gülbahçe Mahalle Muhtarı Mustafa Atalan, İlyasçılar Mahallesi Muhtarı Kamil Coşkun; Denetim Kurulu Asil Üyeliğine ise Bağyolu Mahallesi Muhtarı Ümit Çimensel, Sakallı Mahallesi Muhtarı Adil Keskin ve Durasallı Mahalle Muhtarı Süleyman Yıldız seçildi.