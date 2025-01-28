Son iki maçından beraberlikle ayrılarak zirve yarışında yara alan Altınordu, ara transfer döneminde gurbetçi oyunculara yöneldi. Kırmızı-lacivertli takımın 24 kişilik kadrosunun 14'ü yurt dışında doğup futbol eğitimi almış isimlerden oluşuyor.

Yönetim, takımın yapısına uygun olarak gurbetçi teknik direktör Olcay Şahan'ın yerine, yine gurbetçi bir isim olan Ersan Parlatan'ı göreve getirdi.

Gurbetçi olmayan oyunculardan 8'i altyapıdan

Geçen sezondan bu yana Keni Var ve İlker’in yanı sıra sezon başında Alper, Yusuf Şahin, Mete, Ali, Emir Can, Kaan, Hüseyin, Bahattin ve Emre’yi transfer eden Altınordu, ara transfer döneminde kadrosuna Ali Barak, Alparslan Baran ve Koray Dağ’ı ekledi.

Altınordu’nun gurbetçi olmayan oyuncularından 8’i altyapıdan yetişirken, 2 oyuncu transfer yoluyla takıma dahil oldu.