TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da teknik heyetin raporuyla kadrodan elenen 19 yaşındaki stoper İlker Akar ve 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Tugay Güner, kiralık olarak Kırmızı Grup'ta yer alan Belediye Derincespor'a transfer oldu.

Derince doğumlu olan İlker, 2018 yılında Altınordu'ya transfer olmuştu ve 6 yıl aradan sonra eski takımına geri döndü. Alt yaş kategorilerinde 8 kez milli formayı giyen genç stoper, geçen sezon 2'nci Lig'de 7 maçta forma giydi. Tugay Güner ise geçen sezon Altınordu U19 takımında oynarken yeni sezon öncesi A takıma alınmasına rağmen beklentileri karşılayamadı. Tugay, Belediye Derincespor formasıyla ilk kez profesyonel ligde mücadele edecek.