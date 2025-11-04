TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta düşme hattından çıkamayan Altınordu’da, teknik direktör Namet Ateş’in istifasının ardından yeni hoca arayışı başladı. Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın genç bir teknik adamla anlaşmayı planladığı öğrenildi.

ALTINORDU’DA TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI BAŞLADI

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, kötü gidişatı durduramayan teknik direktör Namet Ateş’in istifasının ardından yeni hoca arayışına girdi.

İzmir temsilcisi, ligin alt sıralarından kurtulmak için teknik direktör değişikliğine gidiyor.

BAŞKAN ÖZKAN TEMASLARI HIZLANDIRACAK

Kulüp kaynaklarından alınan bilgiye göre, yurtdışında bulunan Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın bugün İzmir’e döneceği ve teknik direktör arayışını hızlandıracağı belirtildi.

Özkan’ın, kulübün “altyapıya dayalı yerli ve genç teknik adam” vizyonuna uygun bir isimle anlaşmayı planladığı ifade edildi.

YENİ HOCA ŞANLIURFASPOR MAÇINA YETİŞEBİLİR

Altınordu, ligde cumartesi günü sahasında zirve mücadelesi veren Şanlıurfaspor ile karşı karşıya gelecek. Yönetimin bu maça kadar yeni teknik direktörünü açıklaması bekleniyor.

Takımda geçici olarak antrenör kadrosundan bir ismin görevi sürdürdüğü öğrenildi.

KULÜPTE GÖZLER GENÇ TEKNİK ADAMLARDA

Altınordu yönetimi, son yıllarda olduğu gibi Türk futboluna yeni antrenörler kazandırma hedefi doğrultusunda genç bir teknik adam üzerinde duruyor.

Kulübün, hem oyuncu hem teknik kadro yapılanmasında “gelişim odaklı” bir modele geri dönmeyi planladığı bildirildi.