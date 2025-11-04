Etkinlik; İnci Projesi kapsamında Bornova Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, LÖSEV İzmir gönüllü üst komitesi ve gönüllü müzisyenlerin katkılarıyla gerçekleştirildi. 'Gençlerin enerjisi ve umuduyla' sloganıyla hayata geçirilen etkinlikte, lösemili çocuklara destek olmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak hedeflendi.

Etkinlik ile ilgili bilgi veren LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Koordinatörü Gamze Berçin Edirne, 'Amacımız; lösemiyle mücadele eden çocukların yalnız olmadığını göstermek ve toplumsal duyarlılığı artırmak. Turuncu balonlar, müzik, coşku ve 'Umut varsa iyileşme de vardır!' mesajımızla; löseminin tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu, moral ve dayanışmanın tedavi sürecindeki önemini ve her yaştan bireyin fark yaratabileceğini vurguladık. Bu etkinlik, küçük bir müzik dinletisiyle birlikte, Ege Üniversitesi LÖSEV gönüllüsü öğrencilerinin bir araya geldiğinde büyük bir umut dalgası yaratabileceğini göstermesi açısından çok kıymetliydi' diye konuştu.

'Umut varsa iyileşme de vardır!'

Gençlere ve üniversite öğrencilerine yönelik mesaj veren Koordinatör Gamze Berçin Edirne, 'Bu tür çalışmalar, gençler için yalnızca bir sosyal sorumluluk deneyimi değil; aynı zamanda aidiyet, empati ve toplumsal duyarlılık gelişim alanı sunuyor. Gençler toplumsal sorunlara çözüm üretmeyi, organizasyon ve iletişim becerilerini geliştirmeyi, ekip ruhunu ve gönüllülüğün değerini deneyimliyor. 'Benim de katkım var' duygusunu yaşayabilmek, gençler için en büyük motivasyon. Bu bilinçle yetişen her genç, geleceğe umut oluyor. Her bir gencimize şunu söylemek istiyoruz. Umut olun, gücünüzün farkında olun. Bir gülümseme, bazen bir şarkı ya da bir balon bile bir çocuğa umut olabilir. Toplumsal fayda üretme motivasyonunuz; sadece bugünü değil, ülkemizin geleceğini de iyileştiriyor. Kapımız tüm gençlere sonuna kadar açık; LÖSEV'de herkesin yeri hazır. Gelin, birlikte daha fazla çocuğun yüzünde gülümseme olalım. Çünkü 'Umut varsa iyileşme de vardır!'' dedi.

Organizasyon süreci, LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler ekibi ile FAYDA Topluluğu gönüllülerinin koordinasyonunda, tamamen gönüllülük esasına dayanarak planlandı. Hazırlık, iletişim, düzen ve performans aşamalarında öğrenciler aktif rol alarak sürecin her adımında sorumluluk üstlendi.