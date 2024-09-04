TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da, milli takıma çağrılan üç futbolcu, pazar günü deplasmanda oynanacak Kepezspor maçında forma giyemeyecek. İlk hafta İnegölspor karşısında ilk 11'de yer alan kaleci Serhat Öztaşdelen ve orta saha oyuncusu Sami Satılmış ile ikinci yarıda oyuna giren santrfor İlkan Sever, U20 Milli Takımı'nın Kocaeli Kartepe'deki kampına katıldı. Gurbetçi santrfor İlkan Sever, ilk kez milli olma heyecanı yaşayacak. Milli maçlar nedeniyle Altınordu'nun Kepezspor deplasmanında Serhat'ın yokluğunda kaleyi 19 yaşındaki milli kaleci Arif Şimşir koruyacak, Sami'nin yerine ise orta sahada Emir Can Gencel veya Tahsin Çakmak görev yapacak.

Dört oyuncuyla sözleşme feshedildi

Öte yandan, Altınordu'da yeni sezon öncesi kulüp bulmaları istenilen altyapı patentli dört futbolcunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Bu oyuncular arasında sağ kanat Abdullah Soğucak, sol kanat Mustafa Karaman, orta saha Berkay Kınaç ve santrfor Gökber Efe bulunuyor. Dört genç futbolcunun 3. Lig temsilcisi Efeler 09 SFK ile anlaştığı belirtiliyor.