TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, teknik direktörlük görevine Namet Ateş’in getirildiğini duyurdu. Daha önce kulübün akademisinde görev yapan Ateş, A Takım ile sahaya indi.

Altyapıdan A Takım'a terfi

Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Namet Ateş’in altyapıdan birçok genç futbolcunun yetişmesinde büyük katkı sağladığı belirtilerek, “Namet Ateş, A Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilmiştir” denildi.

Yeni teknik heyet, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’nde Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile bir araya gelerek çalışmalara başladı. Ateş’in ekibinde yardımcı antrenör Serhat Galimane, kaleci antrenörü ise Ercüment Kurt olacak.

Altınordu’ya yabancı değil

Namet Ateş, 2018-2022 yılları arasında Altınordu Futbol Akademisi’nde atletik performans direktörü ve gençlik gelişim teknik sorumlusu olarak görev yaptı. Ateş, son olarak Manisa Futbol Kulübü’nde altyapı direktörlüğü görevini yürütüyordu.