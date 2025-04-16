Bursaspor ile Anadolu Efes, 17 Nisan’da Basketbol Gençler Ligi Çeyrek Final maçında karşılaşıyor. Maç, TBF TV YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
Bursaspor-Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Basketbol Gençler Ligi Play Off Çeyrek Final maçında Bursaspor ile Anadolu Efes 17 Nisan 2025 Perşembe günü saat 19:00’da karşılaşacak.
Maç yayını nasıl izlenir?
Maç, TBF TV YouTube kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Yayın, internet üzerinden izlenebilir.
Maç bilgileri
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Tarih: 17 Nisan 2025 Perşembe
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Saat: 19:00
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Kanal: TBF TV YouTube (şifresiz)
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Salon: Barış Spor Salonu, Bursa
Kaynak: HABER MERKEZİ