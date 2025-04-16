Bursaspor ile Anadolu Efes, 17 Nisan’da Basketbol Gençler Ligi Çeyrek Final maçında karşılaşıyor. Maç, TBF TV YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Bursaspor-Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Basketbol Gençler Ligi Play Off Çeyrek Final maçında Bursaspor ile Anadolu Efes 17 Nisan 2025 Perşembe günü saat 19:00’da karşılaşacak.

Maç yayını nasıl izlenir?

Maç, TBF TV YouTube kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Yayın, internet üzerinden izlenebilir.

Maç bilgileri

Kaynak: HABER MERKEZİ