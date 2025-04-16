Bursaspor-Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Muğlalı sporcudan üç kategoride Türkiye derecesi!

Muğlalı sporcudan üç kategoride Türkiye derecesi!

Maç, TBF TV YouTube kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Yayın, internet üzerinden izlenebilir.

Basketbol Gençler Ligi Play Off Çeyrek Final maçında Bursaspor ile Anadolu Efes 17 Nisan 2025 Perşembe günü saat 19:00’da karşılaşacak.

Bursaspor ile Anadolu Efes, 17 Nisan’da Basketbol Gençler Ligi Çeyrek Final maçında karşılaşıyor. Maç, TBF TV YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

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