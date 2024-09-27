TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu'nun Teknik Direktörü Olcay Şahan, geçen hafta deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Kırklarelispor maçında yaşanan hakem hatalarına tepki gösterdi. Şahan, maçta 2 net golün ofsayt gerekçesiyle iptal edildiğini ve bu hataların takımlarını puan kaybına uğrattığını söyledi. Şahan, "Maçın özetlerinde de net şekilde görüleceği üzere 2 golümüz iptal edildi. Hakemlerin biraz daha dikkatli olmalarını rica ediyorum" dedi.

Liderle zorlu maç

Şahan, hafta sonu lig lideri 24Erzincanspor’u konuk edecekleri maça odaklandıklarını belirterek, "Hafta başından beri rakibimizi analiz ediyoruz. Coşkulu ve arzulu oyunumuza devam etmek istiyoruz. Takımda üst düzey bir rekabet var ve bu başarıyı getiriyor. Futbolcularım, Süper Lig ve Avrupa'da oynayabilecek kapasitede oyuncular" ifadelerini kullandı.

Altınordu, pazar günü oynayacağı maçta lider 24Erzincanspor karşısında galibiyet arayacak.