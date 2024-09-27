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Kazayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü M.A., Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralı nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, koyun da kazada yaralandı.

Kütahya ’nın Domaniç ilçesine bağlı Muratlı köyünde meydana gelen trafik kazası nda, 16 BAF 679 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü M.A. (19), yolda seyir halindeyken bir koyun a çarptı. Çarpmanın etkisiyle koyun yol kenarına savrulurken, sürücü M.A. da yaralandı.

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