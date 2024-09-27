Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Muratlı köyünde meydana gelen trafik kazasında, 16 BAF 679 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü M.A. (19), yolda seyir halindeyken bir koyuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle koyun yol kenarına savrulurken, sürücü M.A. da yaralandı.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü M.A., Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, koyun da kazada yaralandı.
Kazayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA