TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona iyi bir başlangıç yaparak 3 maçta 7 puan toplayan Altınordu, zirve yarışına güçlü bir şekilde devam ediyor. İzmir temsilcisinin genç teknik direktörü Olcay Şahan, sezon sonunda hedeflerine ulaşacaklarına inandıklarını vurguladı.

Pazar günü deplasmanda Kırklarelispor ile karşılaşacak olan Altınordu, hazırlıklarını Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde sürdürüyor. Son olarak evlerinde Isparta 32 Spor karşısında aldıkları galibiyeti unutup, önlerindeki maça odaklandıklarını ifade eden Şahan, "Pazar günü deplasmandan galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi.

"Performanstan memnunum"

Takımının her geçen gün daha uyumlu hale geldiğini belirten Şahan, "Futbolcularımın çalışmasından ve sahada gösterdikleri performanstan memnunum. Maçlarda sonradan oyuna giren futbolcularımız, çıkanları aratmıyor. Bu takım içi rekabet, bizi çok mutlu ediyor. Sezon sonunda hedefimize ulaşmak için çok çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.