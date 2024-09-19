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Aydın temsilcisi, pazar günü aynı salonda saat 18.00'de Bahçelievler Belediyespor'la ikinci maçına çıkacak. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonucunda gruplarında 1'inci olan 3 takım çeyrek finale yükselecek. Aydın Büyükşehir Belediyespor, bu maçları kazanarak Kupa Voley’de başarıya ulaşmayı hedefliyor.

Sultanlar Ligi’nin güçlü ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor , Kadınlar Kupa Voley grup müsabakalarında ilk maçına yarın çıkacak. 2'nci Grup'ta yer alan mavi-beyazlılar, İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 20.00'de Nilüfer Belediyespor ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor Yıldız tarafından canlı yayınlanacak.

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