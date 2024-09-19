Sultanlar Ligi’nin güçlü ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Kupa Voley grup müsabakalarında ilk maçına yarın çıkacak. 2'nci Grup'ta yer alan mavi-beyazlılar, İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 20.00'de Nilüfer Belediyespor ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor Yıldız tarafından canlı yayınlanacak.
Aydın temsilcisi, pazar günü aynı salonda saat 18.00'de Bahçelievler Belediyespor'la ikinci maçına çıkacak. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonucunda gruplarında 1'inci olan 3 takım çeyrek finale yükselecek. Aydın Büyükşehir Belediyespor, bu maçları kazanarak Kupa Voley’de başarıya ulaşmayı hedefliyor.
Kaynak: DHA