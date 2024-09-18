TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta sezona güçlü bir başlangıç yapan Altınordu, ilk 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puanla 2. sıraya yerleşti. Teknik Direktör Olcay Şahan, bu başarılı performansın arkasında savunma hattındaki istikrarıyla dikkat çekiyor. İnegölspor, Kepezspor ve Isparta 32 Spor maçlarında defans kurgusunu bozmayan genç teknik adam, sağ bekte Yusuf Şahin’e, stoperde Eren Tokat ve Ali Çırak ikilisine, sol bekte ise Alper Tursun’a şans verdi.

Üç maçta da gol yemediler

Şahan, orta saha ve hücum hattında bazı değişiklikler yapsa da, 4'lü savunma hattını koruyarak takımının kalesini gole kapatmasını sağladı. Altınordu, bu üç maçta da gol yemeyerek savunma performansıyla beğeni topladı.

Bu hafta deplasmanda Kırklarelispor’la karşılaşacak olan Altınordu’nun, savunma kurgusunu yine değiştirmeyerek aynı oyuncularla sahaya çıkması bekleniyor.