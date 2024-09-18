İsrail’in Hizbullah’ın çağrı cihazlarına yönelik gerçekleştirdiği siber saldırı, dünya genelinde büyük bir yankı uyandırdı. CNN analisti John Miller, bu saldırının tarihteki en büyük ölçekli siber saldırılardan biri olduğunu ifade etti. Miller, saldırının arkasında yatan iki önemli amacı da açıkladı.

Miller’a göre, bu operasyonun birinci amacı, İsrail’in Hizbullah’ın iç yapısını ve örgütü ne denli iyi tanıdığını gözler önüne sermek. “Bu birkaç haftalık bir operasyon değil, aylar süren bir hazırlığın sonucu” diyen Miller, Hizbullah yetkililerinin bu cihazları aylar önce sipariş ettiklerini belirtti. Eğer bu saldırının arkasında İsrail varsa, bu durumun, sevkiyatın kritik Hizbullah çalışanlarına ulaşmadan önce beklediklerini gösterdiğini ifade etti. Bu nedenle, Hizbullah’ın ajanlarının cep telefonları kullanmamaları yönünde uyarıldığı, zira İsrail’in bu iletişimleri takip edebileceği endişesinin bulunduğu aktarıldı.

İkinci amaç ise, Hizbullah’ın uzun yıllardır etkin olan örgütlenme yapısını zorlaştırmak. Miller, “Eğer Hizbullah'ın tepesindeyseniz, İsraillilerin sizi düşündüğünüzden daha iyi tanıdığını kabul etmeniz gerekir” dedi. Bu durum, örgütün tedarik zinciri ve iletişim süreçlerini sorgulamasına neden olacak. Üyeler, “Üstlerim ne yaptıklarını biliyorlar mı? Güvende miyim?” gibi sorularla paranoid bir duruma sürüklenecek.

Miller, bu tür bir siber saldırının, Hizbullah’ın hareket kabiliyetini sınırlayarak örgütlenmeyi zorlaştıracağını ve dolayısıyla İsrail için stratejik bir avantaj sağlayacağını vurguladı.