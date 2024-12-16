TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, geçtiğimiz hafta evinde lider Sarıyer'le 1-1 berabere kalarak önemli bir puan aldı. Bu mücadelede, kulübün altyapısından yetişen 20 yaşındaki milli futbolcu Sami Satılmış, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Sarıyer filelerini havalandırarak bu sezonki beşinci golünü atan Sami, takımının en skorer oyuncularından biri olmayı başardı.

Altınordu'nun başarılı orta saha oyuncusu, ligde daha önce İzmir temsilcisinin kazandığı İnegölspor, Isparta 32 Spor, Altay ve Adana 01 FK (D) maçlarında da gol atarak, toplamda 12 puanın kazanılmasında kilit rol oynamıştı. Sarıyer karşısında 1-0 geriye düşen Altınordu, 76. dakikada Sami'nin attığı golle eşitliği yakaladı ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu gol, kırmızı-lacivertli ekibin bu sezon topladığı 13 puanın önemli bir kısmına doğrudan katkı sağlamış oldu.