İsabeyli Mahallesi’ndeki 4451 Sokak’ta yıllardır site sakinlerini çamur ve tozla mücadele etmek zorunda bırakan toprak yol, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince parke taşı döşenerek yenilendi. Çalışmalar sayesinde yaklaşık 100 kişinin yaşadığı site sakinleri rahat bir nefes aldı.

Site Sakinlerinden Teşekkür

Toprak yolun yıllar sonra parke taşıyla kaplanması, bölge sakinlerinin büyük memnuniyetini kazandı. Siteyi çevreleyen yol ve kaldırımların tamamlanmasının ardından mahalle sakinleri, Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik’e teşekkürlerini iletti. Vatandaşlar, “2018-2019 yıllarında evlerimize taşındığımız günden beri yol sıkıntısını yaşıyorduk. Defalarca başvurmamıza rağmen bugüne kadar çözüm bulamamıştık. Başkanımız ve ekibi sayesinde sorunlarımız nihayet çözüldü. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diyerek mutluluklarını dile getirdi.

670 Metrekarelik Taş Döşendi

Yol yenileme çalışmalarında önce bölgenin tesviye ve stabilize işlemleri tamamlandı. Ardından 670 metrekarelik kilitli parke taşı döşenerek sokak modern bir görünüme kavuştu. Ayrıca site çevresindeki kaldırımlar da çalışmalar kapsamında yenilendi.

“Nazilli’yi Hep Birlikte Yöneteceğiz”

Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların yıllardır süren sorunlarını çözmek için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti. Başkan Tetik, “Büyük ya da küçük demeden her sorunu tek tek ele alıyor, vatandaşlarımızı rahata kavuşturuyoruz. Nazilli’yi hep birlikte yönetip, sorunlarını da hep birlikte çözeceğiz. Bu konuda halkımız bize güvenebilir” dedi.

Sorunsuz Bir Nazilli İçin Çalışmalar Sürecek

Nazilli Belediyesi, ilçede yol ve altyapı çalışmaları başta olmak üzere pek çok konuda vatandaşların taleplerine hızla yanıt vermeye devam ediyor. İsabeyli Mahallesi’ndeki bu yol yenileme çalışması, Belediye’nin “Nazilli’yi daha yaşanabilir bir kent yapma” hedefinin bir örneği olarak öne çıkıyor.