İzmir'in köklü 2. Lig temsilcisi Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, A takım yönetiminden ayrılma kararı aldı. 2012 yılında kulübü şirketleştirerek Türkiye'nin yetiştirici kulübü haline getiren Özkan, geçtiğimiz günlerde emeklilik kararını açıkladı.

Özkan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde yarışmacı hakları tescilli Altınordu Profesyonel A Takımı'nın isim hakkını, kulübün ana sloganı olan "İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu" anlayışına uygun yönetecek yatırımcılara devretmeye hazır olduğunu bildirdi.

Yatırımcılarla imza aşamasına gelindi

Özkan’ın görevi bırakmasının ardından kulübün yeni başkan adaylarının daha önce Turgutluspor, Manisaspor ve Manisa 1965 SK kulüplerinde başkanlık yapmış Taner Kestaneci ile Akhisar Belediyespor’da görev alan Veysel Coşkun olduğu öğrenildi. İkilinin imza aşamasına geldiği ve önümüzdeki hafta resmî açıklamanın yapılması bekleniyor.

Özkan, A takım yönetimini bıraksa da kulübün altyapı çalışmalarını yönetmeye devam edecek. 13 yıllık süreçte Altınordu, 3. Lig’den 1. Lig’e yükseldi ve Süper Lig’in kapısına dayandı. 2023 yılında 1. Lig’den düşen A takım, daha önce de Özkan tarafından devredilmek istenmiş ancak yatırımcı bulunamamıştı.