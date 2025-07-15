Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ankara'nın kuzey ilçeleri ve çevresindeki iller için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

MGM, Ankara’da önümüzdeki iki saatlik periyotta etkili olacak yağışların yerel olarak kuvvetli şekilde görülebileceği belirtildi.

Uyarıya göre, Ankara'nın Çamlıdere ve Kızılcahamam ilçeleri ile Çankırı’nın batı kesimlerinde gök gürültülü ve kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bölgedeki hava durumu radar verilerine dayanarak yapılan açıklamada, yağışların aniden bastırabileceği vurgulandı.

Meteoroloji vatandaşları uyardı

Meteoroloji, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, özellikle alçak bölgelerde yaşayanların daha temkinli davranmaları gerektiğini bildirdi.

Yetkililer, uyarı yapılan ilçelerde yerel yönetimlerin, itfaiye ve AFAD ekiplerinin hazırda bulunması gerektiğini ifade etti. MGM, gelişmelerin takip edilmesi ve gerekirse daha fazla uyarının yapılabileceğini belirtti.

Yeni yağış sisteminin gün içerisinde etkisini azaltması bekleniyor ancak kısa süreli kuvvetli sağanakların tehlikeli olabileceği vurgulanıyor.