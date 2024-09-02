TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk haftasında evinde İnegölspor'u 2-0 mağlup eden Altınordu, şampiyonluk hedefiyle başladığı lige 3 puanla giriş yaparak taraftarına büyük umut verdi. İzmir temsilcisi, rakibini ilk yarıda Sami ve Emre'nin attığı gollerle geçerek galibiyeti elde etti. Maçın sonunda, Torbalı'ya kadar gelen taraftarlarıyla birlikte bu zaferi coşkuyla kutladı.

Altınordu'nun başında ilk resmi maçına çıkan Teknik Direktör Olcay Şahan, maç sonrası oyuncularını teker teker tebrik etti. Başkan Seyit Mehmet Özkan ise taraftarlarla birlikte tribünden maçı takip etti.

Altınordu'da yeni transferlerden Yusuf Örnek, Eren, Ali, Alper, Kaan ve Emre ilk 11'de sahaya çıktı. Oyuna sonradan giren oyuncular arasında ise Mete, Emir Can, Hüseyin ve Bahattin yer aldı. Emre, Altınordu formasıyla ilk gol sevincini yaşarken, 11 yeni transferden sadece Tahsin bu maçta forma şansı bulamadı.

Altyapıdan yetişip bu sezon A takıma alınan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak Gültekin de ilk 11'de sahaya çıkarak profesyonel kariyerindeki ilk maçını oynadı. Teknik Direktör Olcay Şahan, genç oyuncuyu 90 dakika boyunca sahada tuttu ve Burak, sergilediği performansla dikkat çekti.