Teröristlerle mücadelede yeni başarı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Nusaybin ilçe kırsalında gerçekleştirilen GÜRZ-11 Operasyonu hakkında bilgi verdi. Jandarma-SİHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle yürütülen operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'ya mensup 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyon sırasında, teröristlere ait olduğu değerlendirilen 1 sığınak da imha edildi.

Sınır güvenliği ve göç mücadelesi

Suriye sınırında yasadışı geçişlere karşı yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Vali Akkoyun, ağustos ayında 123 kişinin hudut hattı ötesinde engellendiğini ve 10 kişinin yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edildiğini belirtti. Ayrıca, yasadışı geçiş girişiminde bulunan 2 kişinin bölücü terör örgütü mensubu olduğunun tespit edildiği ve adli mercilere sevk edildikleri bildirildi.

Güvenlik ve asayiş operasyonları

Ağustos ayında Mardin genelinde düzenlenen operasyonlarda, 8 uzun namlulu silah, 10 ruhsatsız av tüfeği ve 69 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Narkotik suçlarla mücadelede 72 operasyon yapıldı, 10 kişi gözaltına alındı ve 8'i tutuklandı. Ayrıca, kaçakçılık ve huzur operasyonlarında 89 operasyon düzenlenip 83 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Trafik ve siber suçlar denetimi

Trafik denetimlerinde 79 bin 573 araç kontrol edildi. Siber suçlar kapsamında ise 3 operasyon düzenlendi, 11 kişi gözaltına alındı ve 6'sı tutuklandı. Vali Akkoyun, vatandaşlardan trafik kurallarına uyulmasını ve güvenlik uygulamalarına destek vermelerini istedi.