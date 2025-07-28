TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu, yaz transfer dönemine sessiz başladı. Şu ana kadar 11 oyuncusuyla yollarını ayıran kırmızı-lacivertliler, henüz kadroya herhangi bir takviye yapmadı. Kulüpteki belirsizlikler devam ederken, A takımın yarışmacı haklarını devretme kararı sonrası birçok futbolcu ayrıldı.



Başkan Özkan yatırımcı arayışında

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’ın, A takımın yarışmacı haklarını devretmek için yatırımcı adaylarıyla temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Ancak henüz somut bir adım atılmadı. Bu süreçte birçok futbolcunun ayrılığı gündeme geldi.

Sözleşmeler feshedildi

Sözleşmeleri sona eren Eren Tokat, Alper Tursun, Kaan Baysal, Mete Yıldız ve Yakal Taylan’ın yanı sıra, kontratı devam eden Koray Dağ ve Emir Can Gencel ile de yollar ayrıldı. Ayrıca, altyapıdan yetişen Sami (1461 Trabzon) ve kaleci Serhat (Kocaelispor), bonservis bedeliyle farklı takımlara transfer oldu.

Kiralıktan dönenler gözden çıkarıldı

Kiralıktan dönen Tahsin Çakmak ve Kerem Türkmen'e kulüp bulmaları istendi. Takımdan ayrılmaları beklenen diğer isimler arasında Bahattin Karahan ve Hüseyin Bulut da bulunuyor. Bu iki oyuncuya, Süper Lig'den Sivasspor’un yanı sıra 2. Lig’den Kahramanmaraş İstiklalspor ve Mardin 1969’un talip olduğu ifade ediliyor.

Kadroya katılanlar

Geçen sezon kiralık olarak başka kulüplerde forma giyen Arif Asaf Gültekin, Hasan Berat Kayalı, Mustafa Kocabaş, İlker Akar, Sercan Demirkıran, Tugay Güner, Alperen Bekli ve kaleci Umut Keseci yeni sezon kadrosuna dahil edildi. Bu oyuncular Altınordu’ya geri döndü.