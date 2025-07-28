Galatasaray formasıyla son dönemde yükselen bir grafik sergileyen Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin radarında. İngiltere’den Aston Villa ve West Ham, Almanya’dan Leipzig ve İtalya’dan Atalanta, milli futbolcunun transferi için devrede. Sarı kırmızılılar ise 25 yaşındaki oyuncunun bonservisini 30 milyon Euro olarak belirledi.



Avrupa’dan yoğun ilgi

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray’daki performansıyla sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da dikkatleri üzerine çekti. Strasbourg ile oynanan hazırlık maçında santrfor olarak görev yapan milli futbolcu, 2 gol atarak etkili bir oyun sergiledi.

Sözlü teklifler geldi

Sözcü gazetesinin haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ve West Ham United, Barış Alper için Galatasaray’a sözlü teklif iletti. Öte yandan Almanya Bundesliga takımı Leipzig ve Serie A’dan Atalanta da oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor.

Bonservis beklentisi net

Galatasaray yönetimi, 25 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelini net şekilde belirledi. Kulüp, 30 milyon Euro’nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak.

Geçen sezonun istatistikleri

2023-2024 sezonunda toplam 48 resmi maça çıkan Barış Alper Yılmaz, bu süreçte 14 gol atarken 6 asist yaptı. Genç oyuncu, çok yönlü yapısı ve yüksek tempolu oyunuyla teknik heyetin güvenini kazandı.