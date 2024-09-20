TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, sol bek oyuncusu Yusuf Acer ile yollarını ayırdı. Kadro dışı bırakılan Yusuf, kulüp bulamayınca sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Geçen sezon Altınordu formasıyla 27 maça çıkan ve altyapısından yetiştiği kulübüyle sözleşme yenileyen Yusuf, sezonun ilk yarısını boşta geçirecek. Bu ayrılıkla birlikte Altınordu’nun kadrosundaki oyuncu sayısı 25’e düştü.

Altınordu'nun dış transferde Uşakspor’dan 1 yıllığına kadrosuna kattığı ve daha sonra kiralık gönderme kararı aldığı ön libero Halil Can Cemali’nin durumu ise belirsiz. Kulüp bulamayan Halil Can’ın A takıma dönmesi beklenmiyor.

"Takımın uyum sürecindeyiz"

Altınordu A Takım Sportif Direktörü Murat Korkmaz, hafta sonu oynanacak Kırklarelispor deplasmanı öncesinde takıma olan güvenini dile getirdi. Korkmaz, "Lige iyi başladık, fakat hala eksikliklerimiz var. Takımın uyum sürecindeyiz. Deplasmanda zorlu bir maç olacak ama en iyi sonuçla dönmek için elimizden geleni yapacağız" dedi. Ayrıca, gurbetçi transferlerin takıma iyi bir hava kattığını belirtti.