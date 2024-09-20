Kişisel verilerin çalınmasıyla ilgili farklı açıklamalarıyla dikkat çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, siber güvenlikte dünyada ilk 10 ülke arasında olunduğunu savunarak Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından 440 civarında büyük saldırıyı engellediklerini belirtti. Uraloğlu, siber saldırıları önlemek için Siber Güvenlik Başkanlığı kurulması ile ilgili sürecin devam ettiğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sürdürülebilir Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemleri Zirvesi"nin ardından açıklamalarda bulundu.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından 440 civarında büyük saldırıyı engellediklerini söyleyen Uraoğlu, "Yine 17 milyonun üzerindeki IP adresini yerli ve milli yazılımlarımızla her gün sürekli olarak tarıyoruz ve onlara karşı zararlı girişimleri sürekli engelliyoruz. Dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Dolayısıyla biz siber güvenlik noktasında dünyadaki en güvenli ülkelerden bir tanesiyiz" diye konuştu.

Gelişen teknolojiyle, gelişen dünyada risklerin neler olduğu ve neler olabileceğiyle ilgili birçok olayın ardı arkasına yaşandığını belirten Uraloğlu, "Biz birçok riski zaten öngörebiliyoruz. Bu risklere göre de bütün ülkemizin kurumları, gerek özel sektör olsun gerek kamu olsun hepsinin işbirliği ile beraber ülkemizin daha güvenilebilir olma noktasında birçok gayretimiz var" dedi.

"Siber Güvenlik Başkanlığı kurulması ile ilgili süreç devam ediyor"

Uraloğlu, kamuoyunun gündemine gelen Siber Güvenlik Başkanlığı kurulması ile ilgili sürecin devam ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sadece kamuyu değil bütün ülkeyi daha profesyonel, daha etkili ve daha güçlü bir şekilde koruma ve dünyadaki gelişmelere ayak uydurma ve ülkemizi koruma refleksiyle başlatılmış olan bir çalışmadır. Bu çalışma içinde gerekli istişareler yürütülüyor. Yani zannediyorum ki çok uzamadan kısa vadede devreye girecektir. Hâlihazırda ciddi bir altyapımız var. Bu altyapıyı biz korumaya devam edeceğiz ve geliştirmeye devam edeceğiz. Yani bizim bakanlığımızdaki USOM görevine kendi yetki alanında devam edecek ama bir üst çatı altında muhtemelen böyle bir daha güçlü bir yapıyı kurmuş olacağız."

Sağlık Bakanlığından sonra SGK'den de verilerin çalındığı iddia edildi

İfade ve internet özgürlüğü alanında yayın yapan Free Web Turkey sitesi 9 Eylül’de yayımladığı bir haberde Türkiye’deki resmi kurumlarda kaydı olan 108 milyon kişinin kişisel verilerinin çalındığı ortaya çıktı.

Verilerin çalınmasıyla ilgili açıklama yapan Uraloğlu, “pandemi döneminde bazı bilgilerin maalesef belli şekliyle elde edildiğini” itiraf ettikten sonra “Böyle bir açıklamamız olmamıştır. Buradan söylüyorum, geçmişte olup da konuşulmuş, kendi içinde tartışılmış konuyu yıllar sonra gündeme getirip, güncel bir konuymuş gibi sunulması asla doğru değildir” dedi.

İlk açıklamasında veri sızıntısını doğrulayan Uraloğlu, bunun sadece pandemide yaşandığını ve Sağlık Bakanlığının sisteminden kaynaklandığını belirtmesine rağmen, Sosyal Güvenlik Kurumunda da (SGK) bilgi sızdırıldığı ortaya çıktı.

Free Web Turkey'de Ali Safa Korkut imzalı habere göre bir yeraltı forumunda, 20 milyon 191 bin 517 yurttaşın SGK kayıtlı çalışan bilgileri ile 1 milyon 140 bin 133 işverenin SGK sisteminde kayıtlı kişisel ve yetkili bilgileri paylaşıldı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi verilerin çalındığı iddialarını kesin bir dille yalanlarken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 12 Eylül'de “Kişisel veriler ele geçirilmişse bu konuda gerekli başvuru yapılır. Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili kanun var. İsteyen dava açabilir” dedi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) konuyla ilgili Google’dan yardım istediği iddiasını yalanlamasından sonra ise Türkiye’nin Google’a yolladığı "içerik kaldırma" yazısı paylaşıldı.

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