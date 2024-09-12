TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu’da kadro dışı bırakılan ve kendisine kulüp bulması istenen sol bek Yusuf Acer’e, Kırmızı Grup takımlarından Erbaaspor’un ilgisi olduğu öğrenildi.

İzmir temsilcisi ile sezon başında sözleşmesini 1 yıl uzatan 25 yaşındaki savunmacının durumu, transfer döneminin kapanacağı yarın netleşecek. Yusuf’un, bonservisini alarak kulüpten ayrılması beklenirken, yeni bir takım bulamaması halinde ocak ayına kadar bireysel antrenman yaparak beklemek zorunda kalacak.

Öte yandan, Altınordu'nun altyapısından yetişen 19 yaşındaki sağ bek Arda Kırgıl, 3'üncü Lig'de mücadele eden Bergama Sportif’e kiralık olarak gönderildi.