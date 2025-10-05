Nesine 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Altınordu, Metin Oktay Yerleşkesi'nde konuk ekip Beyoğlu Yeni Çarşı’ya 2-0 yenildi.
Altınordu evinde kayıp yaşadı
2. Lig Beyaz Grup 7. hafta mücadelesinde Altınordu, Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası’nda Beyoğlu Yeni Çarşı’yı ağırladı. Maçtan galip çıkan taraf konuk ekip oldu.
Müsabakanın 12’nci dakikasında Berke Demircan’ın golüyle Beyoğlu Yeni Çarşı öne geçti. İlk yarı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci devrede, 86’ncı dakikada Alhan Kurtoğlu’nun attığı golle skoru 2-0’a taşıyan Beyoğlu Yeni Çarşı, sahadan galip ayrıldı. Maçta başka gol olmayınca Altınordu sahasında ağır bir darbe aldı.
Bu sonuçla Altınordu 3 puanla düşme hattında yer alırken, Beyoğlu Yeni Çarşı 7 puana ulaştı.