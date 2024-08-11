Altınordu'nun 19 yaşındaki yetenekli savunma oyuncusu Hasan Berat Kayalı, kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada, takımın şampiyonluk hedefinden sapmadan çalışmalara devam ettiğini belirtti.

"Ülkemizi layığı ile temsil ettik"

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Altınordu’nun genç yeteneği Hasan Berat Kayalı, kulübün resmi internet sitesine önemli açıklamalarda bulundu. Kayalı, U19 Avrupa Şampiyonası’nın ardından kulüple yeniden çalışmalara başladığını ifade etti. Genç futbolcu, “Milli takım kampı çok zorlu geçti; hem fiziksel hem de mental olarak büyük bir mücadele verdik. İstediğimiz sonucu alamadık ama ülkemizi iyi temsil ettiğimizden eminim” dedi.

Yeni sezona yoğun hazırlık

Yeni sezon hazırlıkları hakkında bilgi veren Kayalı, “Bir haftadır takım arkadaşlarımla birlikte çalışıyorum ve uyumun harika olduğunu söyleyebilirim. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve yeni sezona çok iyi hazırlanıyoruz. Forma rekabeti olacak, ancak amacım her zamanki gibi daha fazla forma giymek. Önce Altınordu’ya vefa borcumu ödeyip, ardından hayallerimi süsleyen takımlara transfer olmayı hedefliyorum” şeklinde konuştu.

Tek amaç şampiyonluk

Altınordu'nun deneyimli teknik direktörü Olcay Şahan’ın kendisine çok şey katacağını belirten Kayalı, “Olcay Şahan hocamız, kariyeriyle büyük bir insan. Ondan öğreneceğimiz çok şey var ve takım olarak şampiyonluk hedefine kilitlendik. Tek amacımız şampiyonluk” diyerek sözlerini tamamladı.