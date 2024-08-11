İstanbul'da bulunan ünlü bir spor giyim mağazasında, güvenlik müdürünün kadın çalışanların soyunma alanlarını gizlice izlediği şok bir skandal olarak gündeme geldi. Olayın ardından güvenlik müdürü Bahadır C., hakkında 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kamera açısının değiştirilmesi skandalı

İstanbul Beyoğlu’nda yer alan mağazada 26 Aralık'ta meydana gelen olayda, güvenlik görevlisi olarak çalışan Seda Y. (23), iş yerindeki soyunma alanında kendisine ayrılan özel alanda üzerini değiştirirken, güvenlik kameralarının açısının değiştirildiğini fark etti. Kamera açısının, Seda Y.'nin soyunduğu alanı kaydedecek şekilde değiştirildiğini gören genç kadın, şok yaşadı.

Güvenlik müdürünün suçlamaları reddettiği iddia edildi

Seda Y. ve diğer çalışanlar, geçmişe dönük kamera görüntülerini incelediğinde, kameraların açısını değiştirmenin güvenlik müdürü Bahadır C. tarafından yapıldığını ve bu değişikliğin kameralar tarafından kayıt altına alındığını tespit etti. Seda Y., durumu hemen emniyete bildirerek Bahadır C. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gözaltına alınan Bahadır C., ifadesinde kameraların açısının iş yerinde yapılan tadilat nedeniyle değiştirildiğini ve bu değişikliğin personelin kıyafet değiştirdiği alanı kapsamadığını iddia etti. Suçlamaları reddeden Bahadır C., kimseyi gizlice izlemediğini belirtti.

Bilirkişi raporu ve yasal süreç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bilirkişi incelemesi sonucunda Seda Y.'nin soyunma esnasında kayda alındığı doğrulandı. Bu doğrultuda, Bahadır C. hakkında 'Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi.

Bahadır C., ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.