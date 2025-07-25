TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu’nun genç futbolcuları Bahattin Karahan ve Hüseyin Bulut’a, üst liglerden transfer teklifleri geldi. Sivasspor’un yanı sıra Kahramanmaraş İstiklalspor ve Mardin 1969’un İzmir kulübüyle temasta olduğu öğrenildi.



Bahattin ve Hüseyin için üç kulüp devrede

Altınordu altyapısından yetişen ve A takımda başarılı performans sergileyen Bahattin Karahan ile Hüseyin Bulut’a üç kulübün birden talip olduğu belirtildi. Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Sivasspor’un yanı sıra, TFF 2. Lig ekipleri Kahramanmaraş İstiklalspor ve Mardin 1969’un transfer için Altınordu ile iletişime geçtiği bildirildi.

İzmir temsilcisinin ise gelen ilgiyi olumlu karşıladığı, resmi tekliflerin gelmesi halinde transferlere onay verebileceği kaydedildi.

Hüseyin 15, Bahattin 5 gol attı

Geride kalan sezonda Altınordu formasıyla etkili performans gösteren 21 yaşındaki Hüseyin Bulut, ligde 15 gol atarak dikkat çekti. 20 yaşındaki Bahattin Karahan ise 5 golle sezonu tamamladı.

Sami ve Serhat’tan sonra yeni ayrılıklar yolda

Altınordu, sezon öncesi Sami Satılmış ve Serhat Öztaşdelen’i transfer etmişti. Bahattin ve Hüseyin’in de takımdan ayrılması halinde kulüp, altyapıdan yeni oyuncuları A takıma kazandırmayı planlıyor.