Temiz deniz hedefi gala gecesiyle vurgulandı

Çeşme Belediyesi’nin öncülüğünde sürdürülen “Temiz Çeşme Temiz Deniz” hareketi, ilçede düzenlenen gala gecesiyle kamuoyuna tanıtıldı. Gala programında konuşan Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, çevreye duyarlı bir yerel yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi. Etkinliğe, ilçe protokolü, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ile oda ve dernek temsilcileri katıldı.

Bilimin ışığında çevreci yönetim uygulandı

Durmaz konuşmasında, doğayla uyumlu, dayanışmacı ve bilime dayalı bir yerel yönetim modelini benimsediklerini belirtti. Temiz Çeşme Temiz Deniz hareketinin, sadece çevresel değil, aynı zamanda zihinsel bir dönüşümü temsil ettiğini söyleyen Durmaz, “Bu süreç, çalıştaylarla, bilimsel raporlarla, kıyı temizlikleriyle ve yüzülebilir bir deniz hedefiyle ete kemiğe büründü” dedi.

Çeşme Belediyesi’nin Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) ve Turkuaz Kıyı Çevre Fonu ile birlikte yürüttüğü çalışmalara değinen Durmaz, Ekim 2024’te düzenlenen “Çeşme Yarımadası Deniz Çevresi Sorunları ve Çözümleri Çalıştayı”nın önemini vurguladı. Dört oturumda, deniz ekosisteminden biyoçeşitliliğe, mavi ekonomiden kirlilikle mücadeleye kadar birçok konunun ele alındığını ve somut çözüm önerileriyle bir yol haritası oluşturulduğunu aktardı.

Ortak mücadele ile farkındalık oluşturuldu

Durmaz, 5–11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Çevre Koruma Haftası etkinliklerine de değindi. Çeşme Belediyesi’nin ilgili müdürlükleri, TÜDAV, AKUT, üniversiteler ve gönüllüler ile birlikte kıyı, dip ve çevre temizliği yapıldığını belirtti. Aynı hafta içinde “Temiz Çeşme Temiz Deniz” sloganıyla düzenlenen panel ve Açık Deniz Yüzücüsü Emre Erdoğan’ın farkındalık yüzüşünün çevresel duyarlılığı artırdığını ifade etti.

“Bu mücadele kolektif bir süreçtir”

Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu kolektif bir mücadeledir. Yerel yönetimlerin, toplumsal yapılarla uyum içinde çevresel sorunlara çözüm üretmesi mümkündür. Bu süreçte en başından beri yanımızda olan TÜDAV’a, Prof. Dr. Ülgen Aytan’a, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüze, üniversitelerimize ve tüm gönüllü yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Temiz deniz, sağlıklı bir gelecek demektir ve bu geleceği hep birlikte inşa edeceğiz.”