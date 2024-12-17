TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta sezonun ilk yarısının son maçında 35 puanla 3. sırada bulunan Altınordu, 1 puanla son sırada yer alan Afyonspor’a konuk olacak. Kırmızı-lacivertli ekip, zorlu deplasmanda zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Teknik direktör Olcay Şahan, oyuncularını rehavete kapılmamaları konusunda uyararak, mücadeleci bir oyun sergilemelerini istedi.

Afyonspor'a karşı ciddiyet önemli

Altınordu, son deplasman maçında Adana 01 FK’ya karşı aldığı 10-0’lık mağlubiyetin ardından kötü bir dönem geçiren Afyonspor karşısına dikkatli çıkacak. Teknik direktör Olcay Şahan, oyuncularına rakiplerinin düşüşüne aldanmamaları gerektiğini hatırlatarak, ciddi bir oyun oynamalarını istedi. Şahan, oyuncularına Afyonspor karşısında rehavete kapılmadan mücadele etmeleri gerektiğini vurguladı.

Zirve hedefinde hata yapmak yok

Altınordu, evinde oynadığı son 2 maçtan sadece 1 puan alarak önemli bir avantaj kaybetmişti. Ancak, Afyonspor karşısında galibiyet hedefleyen Kırmızı-lacivertliler, bu maçı kazanarak devre arasına 35 puanla girmenin peşinde. Altınordu’nun, zirve hedefi doğrultusunda kazasız bir şekilde ilerlemesi büyük önem taşıyor.