Ankara’da yaklaşık bir yıldır kayıp olarak aranan 17 yaşındaki lise öğrencisi D.Y., polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Kırıkkale’de bulundu.

Yurttan kaçmıştı

Edinilen bilgilere göre, Ankara’da ailesi tarafından çeşitli sebeplerle çocuk esirgeme yurduna yerleştirilen D.Y., bir süre sonra yurttan kaçtı. Genç kızın kaybolmasının ardından ailesi ve resmi kurumlar tarafından kayıp ihbarı yapıldı.

Polis çalışmaları sonuç verdi

Olayın ardından başlatılan arama çalışmaları, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince titizlikle yürütüldü. Yapılan incelemeler neticesinde D.Y.’nin Kırıkkale’de olduğu tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, Yenimahalle Mahallesi 290. Sokak’taki bir apartman dairesinde D.Y.’yi bularak koruma altına aldı.