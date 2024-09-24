TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’ta oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlikle 8 puan toplayan Altınordu'da yeni transfer Bahattin Karahan, hem kanat oyuncusu hem de santrfor olarak takımına katkı sağlamaya başladı. İlk iki haftada yedek soyunan 22 yaşındaki gurbetçi futbolcu, son iki haftada ise Isparta 32 Spor ve Kırklarelispor maçlarında ilk 11'de sahaya çıkarak 90 dakika sahada kaldı.

Çok yönlü oyuncu ilk golünü de attı

Son olarak deplasmanda oynanan ve 2-2 berabere biten Kırklarelispor maçında Bahattin, Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan tarafından santrfor olarak sahaya sürüldü. Maçın 12’nci dakikasında Bahattin’in ortasında ev sahibi ekipten Erdoğan, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. İlk yarının sonunda, 45’inci dakikada Bahattin, Altınordu formasıyla ilk golünü kaydederek takımını öne geçirdi. İkinci yarıda Keni Var’ın oyuna girmesiyle Bahattin, asıl mevkisi olan sağ kanatta görev yaptı.

Bahattin Karahan’ın çok yönlü performansı ve takıma yaptığı katkı, Altınordu taraftarları ve camiası tarafından büyük beğeni topladı.