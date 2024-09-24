Narlıdere Belediyesi, toplumun ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde hizmet üretmeye devam ediyor. Belediye, Narlıdere Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği yaparak yetişkinler için ücretsiz Meslek Edindirme Kursları başlatıyor. Bu kurslar, katılımcılara çeşitli meslek alanlarında beceri kazandırmayı hedefliyor.

Kurslar hangi alanlarda?

Ücretsiz olarak sunulacak Meslek Edindirme Kursları, aşağıdaki alanları kapsıyor:

Takı Tasarımı: Katılımcılar, yaratıcılıklarını kullanarak kendi takılarını tasarlayacak.

Protez Tırnak: Güzellik alanında uzmanlaşmak isteyenler için protez tırnak uygulamaları öğretiliyor.

Cilt Bakımı: Cilt bakım teknikleri hakkında bilgi edinmek isteyenler için kapsamlı bir eğitim.

Üç Boyutlu Rölyef: Sanatseverler için üç boyutlu rölyef yapımı dersleri.

Ahşap Boyama: Ahşap ürünlerin estetik bir şekilde boyanması öğretiliyor.

Cam Şekillendirme: Cam sanatıyla ilgilenenler için şekillendirme teknikleri.

Başvuru süreci

Kurslara katılmak isteyenler, başvurularını 25 Eylül 2024 ile 4 Ekim 2024 tarihleri arasında Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi (AKM)’nde yapabilirler. Hafta içi gerçekleştirilecek olan kurslar sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.

Başkan Uzun'dan açıklama

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, kurslarla ilgili yaptığı açıklamada, “Narlıdere’mizde komşularımızın meslek edindirme kursları ile ilgili yoğun bir talebi vardı. Tabi ki bu talebi öncelik sırasına alarak harekete geçtik. Vatandaşlarımız ücretsiz olarak bu kurslardan faydalanabilecek,” dedi. Uzun, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da komşularımızın isteklerini hep ön planda tutacağız,” ifadelerini kullandı.