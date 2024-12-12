Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, Başkan Seyit Mehmet Özkan ile birlikte İnciraltı Çağlar ve Cengiz Temel Futbol Eğitim Tesisleri'nde, U15 takımının Manisaspor U16 takımıyla oynadığı özel maçı izledi. Şahan, maç sonrasında yaptığı açıklamada, A takımının devre arasında U17 takımından 3-4 oyuncuyu kampa dahil etmeyi planladıklarını belirtti. Şahan, “Bizim geleceğimiz bu genç oyuncular. Şu anda onlar, geçmişte bizim geçtiğimiz yollardan geçiyorlar. Kendilerini geliştirmelerini söyledim. İnşallah A takımımıza yükselir ve Türk futboluna katkı sağlarlar” şeklinde konuştu.

Başkan Seyit Mehmet Özkan ise Altınordu'nun bu sezonki hedeflerine ve genç oyuncu gelişimine dikkat çekti. Özkan, “A takım olarak iyi bir sezon geçiriyoruz. Bu yıl farklı bir model uyguluyoruz. A takımımızın üçte ikisini Almanya doğumlu oyuncular, üçte birini ise Altınordu Öz Kaynak Sistemi oyuncularımız oluşturuyor. Böyle bir kadroyu yönetmek kolay değil, ancak bu süreçte başarılar dilerim. İkinci yarıda U17 takımımız da A takımla hazırlık maçları yapacak. İnşallah sezonu güzel bir şekilde tamamlarız” dedi. Altınordu’nun altyapıdan A takıma oyuncu kazandırma hedefi, Türk futbolu için umut verici bir gelişme olarak dikkat çekiyor.