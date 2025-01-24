2.Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Altınordu, geçtiğimiz günlerde 3. Lig temsilcisi Efeler 09 SFK’ya kiralanan genç oyuncular Ege Arslan ve Furkan Emin Kaçmaz’ı yeniden kadrosuna dahil etti.

Tecrübe kazanmaları için Aydın temsilcisine transfer edilen iki futbolcu, 13 Ocak'ta başladıkları Efeler 09 macerasını 23 Ocak’ta karşılıklı anlaşma ile sona erdirdi. Orta saha oyuncusu Ege Arslan ve sol kanat Furkan Emin Kaçmaz, Altınordu’ya dönerek kırmızı-lacivertli formayı tekrar giymeye hazır.

Parlatan’dan özel istek

Altınordu’nun yeni teknik direktörü Ersan Parlatan’ın, altyapıdan yetişen bu iki oyuncunun takıma geri kazandırılmasını özellikle istediği öğrenildi. Parlatan’ın genç yeteneklere verdiği önem, camia içinde olumlu karşılandı.

Efeler 09’da kalan isimler

Altınordu’dan yine Efeler 09’a kiralanan diğer genç oyuncular Arif Asaf, Hasan Berat ve Mustafa Kocabaş, Aydın ekibinde forma giymeye devam edecek. Bu oyuncuların gelişim süreçleri yakından takip edilecek.

Altınordu’nun hedefi büyük

Şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Altınordu, Ege Arslan ve Furkan Emin’in geri dönüşüyle kadro derinliğini artırmayı ve bu sezon sonunda TFF 1. Lig’e yükselmeyi hedefliyor.