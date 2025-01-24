Bolu Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili “Bu raporu hazırlayan bilirkişi heyetine baskı yapılıyor” diyerek bilirkişi raporunu paylaşan CHP lideri Özgür Özel, “Rapora göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Otel işletmesi sorumlu” dedi. Özel, “Başta ilgili iki bakan olmak üzere iktidarı bu tarihi hata, vebal ve suç konusunda uyarıyorum” ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya'daki otel yangını faciasına ilişkin yapılan soruşturmada yedi bilirkişinin ön inceleme raporlarının beğenilmediği gerekçesiyle dosyadan el çektirildiğini açıkladı.

Bolu Kartalkaya'daki otel yangına ilişkin bugün açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise “Ruhsatı veren belli, ruhsatı vereni denetlemesi gereken belli. 2007 yılında AK Parti belediyesi bu otele uygunluk vermiş, 2019’a kadar da yönetmişsiniz. 12 yıl boyunca neden denetlememiş?” diye sordu.

Bolu’daki bilirkişilere “muğlak ifade yazın, dördüncü kat diye belirtmeyin” baskı yapıldığını söyleyen Özel, “O bilirkişi heyetini canlı yayına çıkarırım. Orada direnen namuslu bilirkişi ‘biz yazmak zorundayız’ diyor. Kim sebebiyet verdiyse cezasını çekecek” dedi.

Özel, “Bu raporu hazırlayan bilirkişi heyetine baskı yapılıyor” diyerek Kartalkaya faciasıyla ilgili bilirkişi raporunu paylaştı.

Özel, rapora göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Otel işletmesi, yangın sistemleri ve tadilatlarından sorumlu mimar ve mühendisler, bakım, onarım ve denetiminde görevli yapı denetim ve işletme yetkililerinin sorumlu olduğuna dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bilirkişi raporunu şu açıklamayla yayımladı:

“78 yurttaşımızın can verdiği yangın faciasında, bilirkişi heyeti ön raporunu hazırlandı.

“İçişleri Bakanı yangın faciasının yaşandığı gün, ‘Kimler sorumluysa adaletten kaçamayacak’ demişti.

“Adalet Bakanı dün, ‘Kimin kusuru varsa hesap vermeli’ demişti.

“Rapora göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Otel işletmesi, yangın sistemleri ve tadilatlarından sorumlu mimar ve mühendisler, bakım, onarım ve denetiminde görevli yapı denetim ve işletme yetkilileri sorumlu;

“Otel sahibi, yapı müteahhit firmaları, Otelin projelendirme, uygulama ve denetiminde görevli kişiler, elektrik ve mekanik tesisatın tesis edilmesiyle, tesisatın bakım, onarım ve işletmesinden sorumlu kişi ve firmalar, yapı ruhsatı vermeye yetkili merciler, yapıyı sigorta eden şirket, iş sağlığı güvenliği uzmanı ile işveren kusurlu bulunmuştur.

“Bolu Belediyemizin adının geçmediği, yangının otelin dördüncü katında çıktığının tespit edildiği, sorumlu ve kusurluların tek tek sayıldığı bu ön raporu hazırlayan, isimleri belli yedi kişilik heyete ve kamu görevlilerine baskı yapıldığı, raporun teslim alınmadığı, hatta bilirkişi heyetine görevden el çektirileceği duyumlarını alıyorum.

“Tamamı elimizde olan raporun, ilgili üç sayfasını kamuoyu ile paylaşıyorum.

“Başta ilgili iki bakan olmak üzere iktidarı bu tarihi hata, vebal ve suç konusunda uyarıyorum.”

İşte o rapor: