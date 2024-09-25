TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve hedefiyle mücadele eden Altınordu, sezon öncesi kadrosuna kattığı ön libero Halil Can Cemali ile yollarını ayırdı. Geçen sezon 2'nci Lig'de küme düşen Uşakspor'da ligde 8, kupada 1 maçta forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, Altınordu’ya transfer olduktan sonra sahaya çıkma şansı bulamadan kulüpten ayrıldı.

Sözleşme feshedildi

Altınordu ile 12 Temmuz tarihinde 1 yıllık sözleşme imzalayan Halil Can, kamp döneminde gösterdiği performansla teknik heyetin gözüne giremedi. İlk etapta başka bir kulübe kiralanması planlanan genç oyuncu, transfer döneminin bitmesiyle birlikte kulüp bulamayınca, yönetimle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Halil Can, sezonun ilk yarısını boşta geçirecek.

Başakşehir altyapısında yetişen ve daha önce Şanlıurfaspor'da profesyonel olan Halil Can Cemali, Altınordu macerası kısa süren bir transfer olarak tarihe geçti.