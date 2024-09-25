Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında seyir halinde olan 15 metrelik özel bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. İçinde üç kişinin bulunduğu teknenin yardım çağrısı yapması üzerine, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı KIYEM-6 botu hızla olay yerine sevk edildi.

Kurtarma operasyonu

Bodrum açıklarında meydana gelen olayda, Kıyı Emniyeti ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçerek sürüklenen tekneye ulaştı. KIYEM-6 botu, arızalanan tekneyi güvenli bir şekilde yedekleyerek Bodrum Marina’ya emniyetle yanaştırdı.

Olayın seyri

Teknenin içindeki üç kişi, kurtarma operasyonu sırasında herhangi bir zarar görmeden kurtarıldı. Kıyı Emniyet ekipleri, bölgedeki güvenliği sağlarken, arızanın nedenlerini incelemek üzere gerekli işlemleri başlattı.