Türk futbolunun önemli kulüplerinden Altınordu, yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. TFF 2'nci Lig'de şampiyonluk hedefiyle yola çıkan ekip, teknik direktörlük koltuğuna deneyimli isim Olcay Şahan'ı getirerek transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaptı. Altınordu'nun bu hamlesi, taraftarlar arasında heyecan yaratırken, kulüp yönetimi de yeni sezon öncesi güçlü bir kadro oluşturma yolunda adımlar atmaya devam ediyor.

27 Mayıs'ta teknik direktörlük görevine getirilen Olcay Şahan, futbolculuk kariyerindeki deneyimini yönetim tarafında da sahaya yansıtmayı hedefliyor. Milli takım formasını da giyen tecrübeli futbolcu, Altınordu'nun genç ve yetenekli oyuncularını geliştirerek takımı zirveye taşımayı amaçlıyor. Şahan'ın liderliğindeki ekip, transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

Altınordu'nun transfer atağı, özellikle gurbetçi oyuncuları kadroya katmasıyla dikkat çekiyor. Kulüp, 29 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında sağ kanat Hüseyin Bulut ile Bahattin Karahan, santrfor Emre Aydınel ve stoper Ali Çırak ile sözleşme imzaladı. Bu oyuncuların tecrübeleri ve yetenekleri, Altınordu'nun yeni sezon hedefleri doğrultusunda önemli bir katkı sağlayacağına inanılıyor.

Altınordu'nun transfer atağı, taraftarlar arasında heyecan yaratırken, rakip takımlar arasında da dikkatle takip ediliyor. Kulüp yönetimi, yeni sezonda hedeflerine ulaşmak için gereken adımları atmaya kararlı görünüyor. Bu transferlerle güçlü bir kadro oluşturan Altınordu, TFF 2'nci Lig'de iddialı bir şekilde mücadele ederek başarıya ulaşmayı amaçlıyor.