Ayvalık Belediyesi’nin uzun zamandır merakla beklenen projeleri arasında yer alan Altınova Kapalı Pazaryeri, kısa bir süre sonra kapılarını açmaya hazırlanıyor. İnşaatı hızla tamamlanan bu önemli projenin açılışına sayılı günler kala, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, denetimlerini artırarak Altınova'daki vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların talepleri dinlendi

Başkan Ergin, vatandaşların istek ve önerilerini birebir dinlemek için Altınova’da halkla buluştu. Ayrıca, Altınova hizmet binasında gelen talepleri de yakından takip eden Başkan Ergin, bölge halkından tam not aldı. Ergin, "Altınova'da yürütülen belediye hizmetleri hakkında vatandaşlarımızın taleplerini ve önerilerini dinledik. Bu talepleri hayata geçirme konusunda büyük bir titizlikle çalışıyoruz çünkü sorunları en iyi bilen vatandaşlarımızın yönlendirmeleri, hizmetlerin kalitesini artırmamıza yardımcı oluyor" dedi.

Açılış günü için heyecanlı bekleyiş

Ayvalık Belediyesi’nin Altınova ve çevresinde yürüttüğü projeler hakkında bilgi veren Başkan Ergin, bölgeye yaptığı sık ziyaretlerin halk tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti. Altınovalı vatandaşlar, Altınova Kapalı Pazaryeri’nin açılış gününü sabırsızlıkla beklediklerini ifade ettiler.