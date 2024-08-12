İzmir'in Aliağa ilçesinde, Nemport Limanı civarındaki ormanlık alanda dün sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, hızlı bir şekilde yayıldı. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahale ettiği yangının söndürülmesi için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

Aliağa Orman Yangını-1

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Ekipler yangına anında müdahale etti 

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından anında müdahale edildi. Bölgeye 2 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer gönderilerek, yangının kontrol altına alınması için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA