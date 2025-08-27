Ayvalık Belediyesi, Altınova sahilini modern ve estetik bir cazibe merkezine dönüştüren “Sahil Gece Pazarı”nı ziyaretçilerin beğenisine sundu. Yenilenen stantları ve ışıl ışıl atmosferiyle dikkat çeken gece pazarı, hem esnafın ürünlerini daha konforlu koşullarda sergilemesine imkân tanıyor hem de ziyaretçilere keyifli bir akşam geçirme fırsatı sunuyor.

Açılış etkinliğine katılan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, stantları gezerek hem esnafla hem de vatandaşlarla sohbet etti. Etkinlik, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Orkestrası’nın verdiği konserle renkli ve unutulmaz bir atmosfere dönüştü.

Başkan Ergin yaptığı açıklamada, “Altınova sahilimizin güzelliğine yakışır bir projeyi hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Yeni Sahil Gece Pazarı, esnafımıza ve bölge halkımıza katkı sağlayacak. Canlı ve modern bir ortam yarattık; buranın yaz sezonuna enerji katacağına inanıyorum. Tüm hemşehrilerimizin bu güzel buluşmada yanımızda olması bizleri ayrıca gururlandırdı. Pazarımızın her sezon bereketli ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Ayvalık Belediyesi, kentin sosyal ve ekonomik yaşamını güçlendirecek projelere hız kesmeden devam edeceğini belirtti.