Altınova'nın Kurtuluşunun 102. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Altınova ve Ayvalık’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı, büyük bir coşkuyla kutlandı. Etkinlikler gün boyu sürerken, törene katılan vatandaşlar tarihin bu önemli zaferini gururla andılar.

Altınova’da kurtuluş coşkusu

Sabah saatlerinde resmi törenle başlayan kurtuluş kutlamaları, gün boyu süren etkinliklerle devam etti. Altınova Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törene; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gaziler ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Halkın yoğun ilgisi, etkinliklere renk kattı.

Belediye Başkanı Ergin’den kurtuluş mesajı

Törende bir konuşma yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Altınova ve Ayvalık’ın 102 yıl önce bağımsızlığına kavuştuğunu, bu büyük zaferin tarihsel önemini vurguladı. Konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Bu meydanda, tarihin en gururlu günlerinden birini kutlamak için toplandık. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı büyük taarruzun sonucunda, 14 Eylül’de Altınova, 15 Eylül’de Ayvalık bağımsızlığına kavuştu. Bu zaferler, Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi olmuştur.”

102 yıldır süren bağımsızlık gururu

Mesut Ergin, konuşmasında Altınova ve Ayvalık’ın 102 yıldır bağımsızlık, özgürlük ve demokrasiye sahip çıktığını belirtti. Ergin, sözlerine şöyle devam etti: “Altınova, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı ve Kurtuluş Savaşı’nın kahramanlıkla sonuçlandığı bir beldedir. Bizler, bu zaferi kazanan atalarımıza borçluyuz ve bu onuru sonsuza dek yaşatacağız.”

Tarihsel sürecin anlamı

14 Eylül, Türkiye’nin düşman işgalinden kurtuluşunda önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Altınova’da başlayan bu zafer, İzmir’in 9 Eylül’de kurtarılmasıyla devam etmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır. Belediye Başkanı Ergin, Altınova halkının yıllarca süren direnişiyle topraklarını savunduğunu ve zor ekonomik koşullara rağmen kalkındığını dile getirdi.

Birlik ve beraberlik mesajı

Konuşmasının sonunda, Belediye Başkanı Ergin, Altınova halkının Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği direnişi gelecek nesillere aktaracaklarını belirtti ve birlik mesajı verdi. Ergin, “Bugün bu topraklarda özgürce yaşıyor olmamızı, o günün kahramanlarına borçluyuz. Bu tarihi zaferin ışığında, geleceğe umutla bakıyor ve Altınova'nın kurtuluşunun 102. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Resmi törenin ardından, Altınova’da çeşitli kültürel ve sportif etkinlikler düzenlendi. Halk oyunları gösterileri, şiir dinletileri ve spor müsabakalarıyla kutlamalar akşam saatlerine kadar sürdü. Katılımcılar, bu anlamlı günü kutlarken birlik ve beraberlik duygusu içinde gelecek yıllara olan umutlarını tazelediler.