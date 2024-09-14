Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni doğan bebek sahibi ailelerin mutluluklarına ortak olmak amacıyla “Hoş Geldin Bebek” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında 0-3 aylık bebeği olan ailelere özel hazırlanan bebek setleri hediye ediliyor.

Aile ziyaretleriyle ilk adım atıldı

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen projede ilk ziyaretler, Döker ve Kabaklı ailelerine yapıldı. Döker ailesi, yeni doğan ikizleri Ömer Asaf ve Emir Alp’in mutluluğunu Manisa Büyükşehir yetkilileri ile paylaşırken, Kabaklı ailesi ise Eflin bebeğin dünyaya gelişini kutladı.

Ziyaretlerde, ailelere içinde bebeklerin ve ebeveynlerin ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler bulunan “Hoş Geldin Bebek Seti” takdim edildi. Setin içeriğinde bebek bakımından giyim eşyalarına, sağlık ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazede ürün yer alıyor.

“Projeden 0-3 aylık bebekler yararlanıyor”

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi manisa.bel.tr ve Alo 185 ÇÖZMER hattı üzerinden başvurular kabul ediliyor. Proje, 0-3 aylık bebeği olan tüm Manisa sakinlerine açık.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, proje hakkında yaptığı açıklamada, “Başkanımız Ferdi Zeyrek’in söz verdiği gibi, ailelere ve yeni doğan bebeklerine her türlü desteği sağlamaya devam ediyoruz. Paketlerimiz, yeni doğan bebeklerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere titizlikle hazırlandı” dedi.

Ailelerin teşekkürü

Proje kapsamında ziyaret edilen ailelerden Hatice Kabaklı ve Halil Döker, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e teşekkürlerini ileterek, “Bu mutlu günümüzde yanımızda oldukları için minnettarız” ifadelerini kullandılar.

Hoş Geldin Bebek Projesi, Manisa genelinde ailelerin bebek bakımı konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir destek sunuyor. Projeden yararlanmak isteyen aileler, başvurularını online olarak kolayca gerçekleştirebiliyor.